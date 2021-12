Governo reúne prefeitos de municípios da região do Baixo São Francisco afetados pelas chuvas

O Secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e Pesca (Seagri), Zeca da Silva, se reuniu nesta terça-feira, 28, na sede da Prefeitura Municipal de Propriá, por orientação do governador Belivaldo Chagas, com gestores de municípios da região, para discutir a elaboração de um plano de ação que minimize os danos causados aos rizicultores diante do grande volume de chuva – mais de 100mm em apenas três dias – que atingiu a região do Baixo São Francisco recentemente.

Ao lado dos prefeitos de Propriá, Neópolis, Ilha das Flores, Pacatuba e Telha, e também acompanhados de técnicos da Emdagro, o secretário delimitou um prazo de oito dias para a entrega do levantamento oficial da situação, a fim de reduzir o impacto para os produtores de arroz.

Zeca chegou a visitar lotes do perímetro de Betume para identificar, in loco, o que pode ser feito e, segundo ele, “traçar metas” reais para ajudar os produtores da região. De acordo com Zeca, o governo se sensibilizou com a situação desses produtores, em sua maioria de cooperativas e associações, mesmo não sendo de uma área administrada pelo Estado, e está “à disposição para trabalhar em conjunto”.

Para o produtor José Francisco de Souza, do Povoado Pão de Areia, em Pacatuba, englobado pelo perímetro da região do Betume, a reunião aconteceu no momento preciso. “Hoje discutimos a solução para esse acontecimento e perguntamos como o Estado poderá nos ajudar a amenizar os impactos causados na região.”

“A solicitação para essa reunião foi atendida e marcada em caráter de urgência. Tenho certeza de que nos ajudarão a melhorar essa situação, e minimizar a angústia desses produtores que tiveram perda total, reduzindo os prejuízos que sofreram”, reforçou, Manuella Martins, prefeita de Pacatuba, o apoio em que os municípios estão recebendo do governo neste momento.

O secretário da Seagri aproveitou para confirmar a entrega, nesta semana, de duas retroescavadeiras e duas colheitadeiras por meio de parceria firmada com a Companhia de de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Célio de Zequinha, prefeito de Neópolis, agradeceu ao Governo do Estado em atender os pedidos dos prefeitos da região, e em suas palavras, “pela preocupação em diminuir o sofrimento desses produtores que foram atingidos pelas chuvas”.

Foto Vieira Matos