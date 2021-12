Grupamento Tático Aéreo conclui missão no Sul da Bahia e desembarca em Aracaju

O Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública (GTA/SSP) concluiu as missões de ajuda e resgate após as fortes chuvas registradas na região sul da Bahia. A aeronave chega a Aracaju por volta das 15h desta quarta-feira (29). A decisão foi tomada em acordo entre o governador, Belivaldo Chagas, e o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes.

Após três dias de trabalho na região sul da Bahia, o Falcão 01 voou 18 horas em operação de resgate.

Segundo o levantamento feito pelo GTA, foram mais de 20 ocorrências atendidas pela equipe designada para a missão na região sul da Bahia, com uma quantidade grande de pessoas removidas e retiradas diretamente de áreas onde precisavam de ajuda imediata e corriam risco de morte

No primeiro dia, o balanço foi muito positivo. No começo da semana, o nível de água baixou e as pessoas começaram a locomoção e a compra de mantimentos e remédios.

Em decorrência do rastro de destruição, as pessoas tinham dificuldades e não queriam sair de suas residências para deixar pra trás tudo o que tinham e, naturalmente, tinham medo de saques e furtos, preferindo ficar em suas residências.

Diante disso, veio a fase de distribuição de alimentos, mantimentos, agasalhos e água potável. Com a mudança do cenário, a aeronave do GTA foi transferida para a região de Feira de Santana no final desta terça-feira (28).

A avaliação própria do GTA é que a situação é extremamente positiva por conta das ocorrências que a unidade participou. Com isso, finalizada a missão desempenhada pelo GTA, a aeronave desembarca no Aeroporto de Aracaju e, caso haja uma nova necessidade na Bahia ou em outro estado, Sergipe estará sempre à disposição para ajuda humanitária.

Fonte e foto SSP