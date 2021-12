Jovem de apenas 17 anos morre após acidente em Areia Branca

Uma jovem identificada como Maria Bianca dos Santos Siqueira, de 17 anos morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas após o veículo capotar no início da noite desta terça-feira (28), na BR-235, no município de Areia Branca.

Após o acidente, a jovem chegou a ser socorrida e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe, mas devido a gravidade dos ferimentos ela não resistiu e morreu.

A colisão envolvendo os dois carros de passeio aconteceu na altura do km 34 da rodovia e as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Estudante do Ensino Médio e do curso de Agronegócio do IFS, Maria Bianca era modelo e celebrou seu aniversário no domingo (25).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.