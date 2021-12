Motorista embriagado provoca acidente e é levado a delegacia de polícia pela CPTran

Um condutor embriagado foi levado para a delegacia após provocar um acidente envolvendo dois carros de passeio no final da noite desta terça-feira (28).

O fato foi registrado por volta das 23 horas, quando o condutor de um Fiat Argo colidiu com um Logan na Rua Santa Terezinha, em Aracaju

As informações são de que o condutor do Argo estava com sintomas de embriaguez e foi convidado a fazer o teste do etilometro onde foi constatado 0.77 mg/ l de álcool expelido no ar (a partir de 0.34 mg/ l, o condutor deve ser levado a delegacia).

O condutor teve sua CNH recolhida para início do processo de suspensão, bem como irá responder pelo crime de embriaguez ao volante .

O outro condutor fez o teste e deu 0.00 mg/ l.

Ninguém se feriu, apenas danos materiais.

Com informações e foto CPTran