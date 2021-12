Polícia prende homem por descumprimento de medidas protetivas dentro de residência

A Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) cumpriu nesta quarta-feira, 29, um novo mandado de prisão contra Gladsson Fabrício Lima Gomes, acusado de violência doméstica e ameaça.

Segundo informações, Gladsson já havia sido denunciado à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) pela sua ex-companheira, até então adolescente, que solicitou medidas protetivas. No entanto, apesar das denúncias e das medidas já em andamento, a vítima foi surpreendida com a presença de Gladsson na sua residência, que, inconformado com o fim do relacionamento, vitimou fatalmente o seu ex-sogro, identificado como Givaldo Silva Souza.

O crime de homicídio cometido contra o ex-sogro no dia 18 deste mês, foi um dos motivos para que a prisão de Gladsson fosse decretada, além das acusações de violência doméstica e ameaças à adolescente que costumava ser sua companheira.

A Polícia Civil reforça a importância de que denúncias sejam feitas através do Disque Denúncia 181, em caso de ciência de algum crime próximo a sua localidade, garantindo o sigilo do denunciante.

SSP