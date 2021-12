Prefeito autoriza reconstruir 12 casas atingidas pelas chuvas em Santana do São Francisco

Ricardo Roriz autoriza reconstrução 12 residências atingidas pelas chuvas em Santana do São Francisco

O prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz, visitou na manhã desta quarta-feira, 29, doze residências do município que foram atingidas fortemente pelo temporal registrado no final de semana. Ao lado do seu secretariado, o prefeito autorizou a reconstrução das moradias.

Dentre os locais mais afetados, a comunidade “Rocheira” foi a que mais registrou residências com os telhados parcialmente destruídos. Só neste local, 11 pessoas da linha de pobreza precisaram do auxílio do Poder Público.

Após o levantamento construído em parceria pelas secretarias municipais da Assistência Social e de Obras e Urbanismo, o prefeito destacou cerca de 300 telhas, além de barrotes, caibros e outros materiais para auxiliar os trabalhos.

“Passamos dois dias terríveis em Santana do São Francisco. Além das fortes chuvas, ficamos sem energia e com a comunicação bastante fragilizada, mas assim que pudemos receber todos os detalhes da população afetada pelo temporal, determinei que fosse feito um levantamento para os auxiliarmos”, relatou o prefeito.

Com as obras iniciadas, o prefeito ressaltou a importância de ações como esta para o bem-estar social. “São pessoas pobres e que dependem do Poder Público neste momento de fragilidade”, completou.

por Daniel Rezende / Innuve Comunicação