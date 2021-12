Recuperação unidades de conservação ambiental é destaque

Revista da Abema divulga ações resultantes de compensação ambiental desenvolvidas no estado

As aquisições de terras para regularização fundiária, elaboração de planos de manejo, cercamento de áreas e reformas das unidades de conservação ambiental, que estão em fase de desenvolvimento no estado de Sergipe, estão em evidência na edição nº 4 da Revista Abema, publicação de circulação nacional da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, que já está disponibilizada em versão digital para associados e nas próximas semanas terá a versão física lançada.

Publicada entre as páginas 105 e 108, a matéria aborda as atividades em fase de desenvolvimento e acompanhadas pela Câmara Técnica de Compensação Ambiental (CTCA), das Unidades de Conservação Ambiental (UC) em Sergipe, resultantes de compensação ambiental por parte de empresas instaladas no Estado, a exemplo da Centrais Elétricas de Sergipe – Celse, no município da Barra dos Coqueiros.

O texto detalha os objetivos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TTCA nº 02/2020), firmado entre a Celse e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo a anuência da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), em alinhamento com o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPE) e a participação direta da Procuradoria Geral do Estado (PGE), com o valor estimado em R$ 13.093.094,02, somadas às responsabilidades da Sedurbs, Serhma e Adema.

A matéria destaca outras atividades em andamento, como o Plano de Ações e seus elementos que beneficiarão a Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu, incluindo a revitalização do Parque Governador José Rollemberg Leite (Parque da Cidade), situado no bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju, e que vem a ser a maior reserva de Mata Atlântica na capital, além da criação do Parque Estadual Marituba (Pema), entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas.

Também é citada a elaboração do estudo técnico para a criação da Unidade de Conservação, Área de Relevante Interesse Ecológico dos Manguezais na Barra dos Coqueiros, além das Unidades de Conservação de Proteção Integral estaduais já consolidadas: Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVS), em Capela, e Monumento Natural Grota do Angico (Mona), no município de Poço Redondo, bem como as ações voltadas para a Unidade de Conservação Estadual de Uso Sustentável, situada entre os municípios de Capela e Siriri, e ainda para a consolidação da unidade na Área de Proteção Ambiental Litoral Sul.

Além da matéria em destaque, a capa da edição da revista é ilustrada com uma fotografia do fotojornalista e repórter fotográfico da Superintendência Estadual de Comunicação (Supec), Marcos Rodrigues, que desenvolve suas atividades no Núcleo de Comunicação da Infraestrutura do Governo do Estado. A imagem do Parque Eólico de Sergipe foi selecionada entre as demais enviadas pelo Distrito Federal e todas as 25 Unidades da Federação.

A Abema

A Abema é uma entidade civil de direitos privados sem fins lucrativos fundada em 1985 e que se faz presente nos 26 Estados e no Distrito Federal, reunindo 26 secretarias de estado e 22 autarquias e fundações responsáveis pela implementação da política ambiental e de outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente

