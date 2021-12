UNIMED SE: Confira o horário de funcionamento das unidades durante véspera de ano novo

Neste final de ano, a Unimed Sergipe altera o horário de funcionamento de suas unidades, em virtude das comemorações de réveillon. Apenas o Hospital Unimed, que oferece serviços de urgência e emergência, não sofrerá alteração no funcionamento.

No dia 31 de dezembro, os setores administrativos da operadora e a Unidade Materno-Infantil, localizada na rua Lagarto, não funcionarão. Já o Centro de Diagnósticos, unidade localizada na Rua Campo do Brito e que realiza diversos tipos de exames, durante o dia 31, terá seu funcionamento das 6h às 12h, não abrindo no período da tarde.

O Centro Administrativo do Hospital Unimed funcionará somente com a Central de Agendamento, das 7h às 12h. O Núcleo de Atenção Integral à Saúde (Nais) e o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) também funcionarão das 7h às 12h na véspera de réveillon. O Centro de Oncologia, que fica no Hospital Unimed, funcionará das 7h às 13h.

Da assessoria