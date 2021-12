Agências do Banese atenderão o público até está quinta-feira, 30

Na semana do ano novo, as agências bancárias não abrirão na sexta-feira (31). Atendimento presencial será retomado na segunda-feira (3/1)

Na sexta-feira (31), véspera de Ano Novo, as agências bancárias não abrirão para atendimento ao público, seguindo as orientações da Federação Nacional dos Bancos (Febraban). O Banese orienta seus clientes a realizarem transações financeiras nos canais de autoatendimento do banco, como o app para smartphones, Internet Banking e caixas eletrônicos.

Pagamentos e DOCs realizados após às 19h de quinta-feira (30) serão agendados para processamento no próximo dia útil, na segunda-feira (3/1), quando as agências bancárias também retomarão o atendimento presencial aos clientes.

No retorno do atendimento ao público em 2022, todos os protocolos de prevenção à Covid-19 e a outras síndromes gripais continuarão sendo seguidos nas unidades de atendimento. O uso de máscara e o distanciamento social permanecerão obrigatórios, e haverá álcool em gel sempre disponível para os clientes.

Cuidado com golpes

Final de ano é, tradicionalmente, um período em que há maior circulação de dinheiro na economia. Por isso, os cuidados com segurança devem ser redobrados. O cliente que estiver na agência utilizando o caixa eletrônico não deve aceitar ajuda de estranhos. Caso precise de orientação, deve procurar por um funcionário Banese devidamente identificado.

A área de segurança do banco orienta os clientes a nunca utilizarem dados pessoais como senha, a exemplo de datas de aniversário ou placa de veículo, tampouco números repetidos ou sequenciais (1111 ou 123456). As senhas também não devem ser anotadas em papel, celular ou computador.

Para se proteger de crimes em ambientes virtuais, nunca clique em links de promoções que sejam muito vantajosas ou que peçam sincronização, atualização, manutenção de token, aplicativo ou cadastro. Para compras na internet, utilize apenas o cartão virtual. Em caso de perda ou roubo/furto do celular é imprescindível comunicar, também, ao banco onde a vítima possui relacionamento.

Para ampliar a proteção dos dados no seu smartphone, habilite a função de rastreio do aparelho para que os dados possam ser apagados à distância; ative a função de bloqueio do chip da operadora com o PIN; tenha o código IMEI do aparelho anotado em casa e use-o em caso de roubo. Para saber qual é o código IMEI do seu telefone basta digitar no teclado *#06# e o número aparecerá na tela.

Ascom Grupo Banese