Alterado funcionamento de feiras na capital em virtude do Réveillon

Em virtude das celebrações de Ano Novo, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), suspenderá, temporariamente, três feiras livres da capital. A feira da Aruana (Costa Nova), que seria anteriormente antecipada para a tarde de quinta-feira, 30, não funcionará. A medida abrange ainda as feiras dos bairros Santa Maria e Coqueiral.

De acordo com a empresa municipal, a decisão se dá após avaliação e atende a uma solicitação dos feirantes. A Emsurb promoverá, ainda, outras mudanças com a antecipação para o dia 31, sexta-feira, no período da manhã, das feiras dos bairros Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru, Cirurgia, e dos conjuntos São Carlos e Santa Tereza.

Segundo a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), a partir da próxima terça-feira, 4, todas as feiras serão retomadas nos dias e horários habituais.

Já os mercados centrais Maria Virgínia Leite Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, assim como os setoriais (bairros), funcionam normalmente, das 6h às 16h45, no dia 31 de dezembro. Já no sábado (1º de Janeiro), feriado da Confraternização Universal, os espaços permanecem fechados reabrindo ao público na manhã seguinte, dia 2, a partir das 6h.

Demais serviços

Parques, praias e orlas

Nos dias 31 e 1º de janeiro, o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá para caminhadas, atividades esportivas e de lazer, das 5h às 21h30. Nestes dias, o drive-thru da vacinação não funciona;

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h;

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no bairro Industrial, estará aberto ao público das 9h às 18h;

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h;

As equipes de fiscalização irão atuar na extensão das orlas da praia da Atalaia, dos bairros Industrial, Porto Dantas e Mosqueiro (Orla Pôr do Sol).

Operacional

Na sexta-feira, dia 31, ponto facultativo, as atividades operacionais de manutenção e limpeza da cidade funcionarão regularmente, conforme programação da diretoria responsável. A coleta do lixo domiciliar acontece sem alteração no cronograma, sendo reforçada no feriado (1º de janeiro) nos locais com maior circulação de pessoas, a exemplo de orlas e parques.

No dia 1° de janeiro o quantitativo de agentes será reduzido. Os Ecopontos estarão fechados. A podação contará com uma equipe de plantão.

Foto: Felipe Goettenauer