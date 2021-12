Anderson de Tuca vota a favor da emenda dos professores

Encerrando os trabalhos legislativos de 2021, o vereador Anderson de Tuca pronunciou em tribuna, durante a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), sobre a emenda do pagamento do piso para os professores municipais. O vereador parabenizou todos os vereadores, da situação e da oposição, por estarem fazendo história e trazer a diferença para Aracaju.

“Duas profissões que deveriam ser mais valorizadas: o professor e o médico. O professor forma para vida, e quem salva as vidas são os médicos, então são profissões que realmente deveriam ter os maiores salários do nosso país. Espero viver para ver esse dia chegar, sei que não é fácil, mas com a união das forças isso é possível!”, disse.

