Aracaju amplia cobertura de rede de esgotamento sanitário

Ao realizar obras estruturantes, a Prefeitura de Aracaju leva à população mais qualidade de vida, dignidade e conforto. A infraestrutura de ruas, loteamentos ou bairros inteiros passa por uma frente de trabalho da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) que executa rede de drenagem, terraplenagem e pavimentação em locais que, historicamente, sofriam sem saneamento.

Recentemente, a Emurb passou a realizar também o serviço de implantação de esgotamento sanitário, estruturando diversas localidades. Desta forma, a gestão municipal contribui de forma efetiva para aumentar a cobertura desta rede na capital, reforça o tratamento no município e evita a poluição de rios e afluentes.

Loteamentos como Santa Catarina, Guarujá, Izabel Martins e Rosa do Sol, no bairro Soledade; Joel Nascimento, no Bugio; Moema Mary, Tia Caçula, Jardim Indara, rua Alagoinha e entornos, no Dom Luciano; o loteamento Paraíso do Sul, no Santa Maria; e o bairro Japãozinho são exemplos de como áreas de ambiente insalubre se tornaram urbanizadas a partir da intervenção da gestão municipal. Após a conclusão, a administração da rede de esgotamento é passada para a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, explica a importância destas ações. “As obras em zonas carentes da cidade contribuem para que as pessoas não convivam em locais insalubres, expostas a toda a ordem de problemas de saúde e outros transtornos. Essa contribuição é fundamental, porque diante da quantidade de obras na periferia nos últimos cinco anos, nós conseguimos aumentar a cobertura de esgotamento sanitário na cidade. Esse é um avanço grande, e vamos trabalhar para continuar aumentando este indicador”, destaca o gestor.

Fonte e foto assessoria