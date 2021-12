Avança Sergipe: Governo recupera rodovia entre Riachuelo e o Povoado Pedra Branca

Os condutores que trafegam pela Rodovia SE-245, entre o município de Riachuelo e o Povoado Pedra Branca em Laranjeiras, no Território da Grande Aracaju, já percebem a diferença nas pistas de rolamento em razão do avanço na reestruturação pela qual ela vem passando nos últimos meses.

Com investimentos na ordem de R$ 4.121.270,77, os serviços executados pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), fazem parte do Programa Pró-Rodovias, que por sua vez integra o Avança Sergipe, cujo objetivo é promover a aceleração econômica do Estado prejudicada pela pandemia da Covid-19.

O trecho da reestruturação possui a extensão de 6,90 km, tendo duas pistas de rolamento com 3,00 m (três metros cada) e dois acostamentos com 1,00 m (um metro de cada lado), totalizando oito metros de largura, e uma vez reestruturado, agilizará o transporte de cargas entre o município e a cidades circunvizinhas à BR 101 e ao Porto de Sergipe.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, os serviços seguem acelerados. “Já executamos a reciclagem em toda a sua extensão, as camadas de base e sub-base, os serviços de drenagem e aplicamos a primeira camada asfáltica em toda ela, sendo que dentro de algumas semanas a obra estará concluída”, declara.