Combate aos golpes financeiros em idosos: Talysson comemora a aprovação de mais uma PL de sua autoria

Na sessão da última quarta-feira (30) mais um Projeto de Lei de autoria do Deputado Estadual Talysson de Valmir (PL) foi aprovado na Alese. Trata-se do PL 261/2020 que institui a “Campanha de Combate a Golpes Financeiros Praticados Contra Idosos” em Sergipe. “Todos nós conhecemos ao menos um idoso que já foi lesado por algum golpe financeiro de qualquer natureza. Por ficar preocupado com os nossos idosos, eu propus essa PL e estou animado por sua aprovação e torço pela sanção do governador, o quanto antes.” Afirma Talysson.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), houve um aumento de 60% no número de tentativas de golpes financeiros contra idosos desde o início da pandemia. Dois fatores são importantes para explicar esse aumento: o crescimento do número de transações digitais causado pelo isolamento social e a vulnerabilidade dos consumidores, especialmente os idosos. 70% dos golpes são tentativas de estelionatários de conseguir as senhas e os códigos das contas dos idosos, que por falta de conhecimento, acabam cedendo.

“Os criminosos abusam da ingenuidade ou da confiança do usuário para obter informações que podem ser usadas para que tenham acesso não autorizado a computadores ou à informações bancárias”, explica Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN. “Temos de conscientizar e instruir os idosos sobre medidas a serem adotadas para prevenir, identificar e denunciar o problema”, acrescenta Volpini.

“Quando tomei conhecimento do elevado índice desses golpes, principalmente contra os idosos, percebi que o Estado deveria fazer parte dessa luta em proteção a eles. Propus ainda em 2020 o PL 261, que tem o objetivo de criar a Campanha de Combate a Golpes Financeiros Contra Idosos aqui em nosso estado. A campanha será realizada anualmente, toda primeira semana de outubro, já que o dia 1º é o Dia Estadual do Idoso.” Destaca o parlamentar.

O Projeto visa à criação de ações educativas, por parte do governo do estado, com o objetivo de proteger as vítimas de golpes e conscientizar a sociedade sergipana a instruir melhor os idosos em suas movimentações financeiras. As ações deverão priorizar os seguintes temas:

> Prevenção e repressão aos crimes aos crimes de estelionato contra os idosos;

> Proteção e auxílio às vítimas idosas de golpes financeiros;

> Divulgação massiva dos golpes mais praticados contra os idosos e os meios para evitá-los;

> Orientação das condutas a serem tomadas após a constatação de um golpe.

“Espero muito que o Projeto seja logo sancionado pelo governador e que possamos auxiliar os nossos idosos na luta contra esses golpes. Várias famílias sergipanas sofrem diariamente com por terem suas economias roubadas por estelionatários que se aproveitam da ingenuidade e da vulnerabilidade dos idosos. Espero que possamos protegê-los melhor, levando para eles mais conhecimento.” Finaliza o Deputado.

Fonte e foto assessoria