Coronel Marcony Cabral comenta sobre vídeo e diz que “os fatos já estão sendo devidamente e rigorosamente apurados”

O comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, através de nota divulgada nesta quarta-feira (29), comentou sobre um vídeo divulgado nas redes sociais da capital, afirmando que “os fatos já estão sendo devidamente e rigorosamente apurados”.

Veja o que diz a nota do comando

O comando da Polícia Militar de Sergipe tomou conhecimento, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais da capital, das imagens de uma ação policial militar, com cenas fortes e com uma edição que trouxe acusações graves. Diante disso, o Comando da PMSE vem a público afirmar o seguinte:

1- A diretriz do Governador do Estado, do Secretário de Segurança Pública e do Comandante da PMSE é no sentido de que o policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar de Sergipe seja firme contra o crime e seus autores, nunca contra trabalhadores, que devem e são, em regra, protegidos pelas ações da Corporação.

2- A Polícia Militar de Sergipe realizou ao longo do ano mais de 800 mil abordagens e fatos como os mostrados no vídeo não refletem a marca de atuação dos milhares de policiais militares que estão nas ruas 24 horas por dia, sete dias por semana.

3- Como SEMPRE é feito, os fatos já estão sendo devidamente e rigorosamente apurados, não só quanto às imagens, mas também, em relação às denúncias feitas na edição do vídeo.

4- Por fim, afirmamos que a população pode e deve continuar confiante no trabalho da Polícia Militar de Sergipe, Corporação composta de Homens e Mulheres profissionais, cumpridores das suas obrigações e defensores do povo deste Estado, em conjunto com as demais forças de segurança pública.