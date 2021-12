Rodrigo Valadares protocola ação popular contra vacinação obrigatória em Aracaju

Nesta quarta-feira, 29, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, usou a tribuna durante a sessão na Assembleia Legislativa, para comunicar a todos que protocolou uma ação popular proibindo a obrigatoriedade da vacinação em Aracaju aos servidores públicos municipais.

“No último dia 24, véspera de natal, entramos com uma ação popular em nosso nome para proibir o decreto do prefeito de Aracaju que obriga os servidores a tomarem a vacina com risco de perder dias trabalhados ou até perderem o seu emprego”, disse.

O parlamentar voltou a ressaltar ainda que é favorável à vacinação, mas repugna a tomada de direitos de garantias individuais. “Quero dizer aqui que eu sou à favor da vacina, estou vacinado e que se você não se vacinou, se vacine, pois a vacina salva vidas. Mas também temos que garantir a liberdade dos direitos fundamentais, que estão na nossa constituição, para aquelas pessoas que não desejam ou não têm segurança em se vacinar”, destacou.

Por Luísa Passos