Edital seleciona entidades da Sociedade para composição do CONLGBT no biênio 2022-2024

A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) e o Conselho Estadual da Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais lançaram Edital de seleção de Entidades da Sociedade Civil, visando à implantação e composição do CONLGBT/SE no biênio 2022-2024. As inscrições vão até o dia 14 de janeiro, conforme indica o edital.

Para integrar o CONLGBT, no biênio, poderão candidatar-se representantes da Sociedade Civil Organizada, cuja atuação esteja relacionada à temática referente à promoção da cidadania da população LGBTQIAP+, bem como ao enfrentamento à LGBTfobias e suas formas de discriminação.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de janeiro, presencialmente na sede da SEIAS, das 07h às 13h; via serviço de postagem ou via E-doc Externo, com o envio dos documentos digitalizados. A ficha de inscrição deverá estar devidamente preenchida e, assim como o Edital, está disponível para download no site www.inclusao.se.gov.br.

De acordo com a referência técnica para a população LGBTQIAP+ da Diretoria de Direitos Humanos da SEIAS, Adriana Lohanna, o Conselho é a efetivação de um espaço de construção entre a sociedade civil e o Estado. “Esse é um espaço em que serão pensadas e construídas políticas públicas em prol da comunidade LGBTQIAP+, um espaço de controle social de suma importância, tendo como pauta principal para 2022, a elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para a população LGBT”, pontuou.

Confira aqui o edital completo

Foto ASN