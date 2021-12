Flash Político – Psol quer lançar Henri Clay ao Senado para oferece uma opção progressista

Por Diógenes Brayner

O advogado Henri Clay, do Psol, (foto) ex-presidente da OAB-SE, pode ser candidato ao Senado pelo partido, por indicação do presidente regional da sigla, Sérgio Barreto. A razão da proposta é pela conjuntura do momento, “é que os nomes lançados são de direita e não há nenhuma opção progressista”, que seria a dele.

Henri pediu tempo para uma reflexão, levando em consideração que já conversou com aliados e lideranças políticas, que disputaria vaga para deputado federal e vai consultá-lo sobre o novo projeto.

Henri Clay admitiu, também, que o Psol vai definir chapas fortes para deputados estadual e federal e que no Congresso Estadual foi decidida composição com o centro esquerda, sem descartar o Partido dos Trabalhadores. Também há possibilidade do Psol optar por candidatura própria.

O Psol também trabalha pela formação de uma Federação de Partidos, em que se inclui a Rede e o PCdoB, com possibilidade de votar em Lula da Silva para presidente da República.