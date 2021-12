Frota reserva do transporte intermunicipal será disponibilizada durante festejos de Réveillon

Buscando proporcionar comodidade e garantir segurança no direito de ir e vir dos cidadãos, o Governo de Sergipe, por meio da Diretoria Estadual de Transportes (Ditransp), disponibiliza toda a frota reserva do transporte intermunicipal de passageiros, do período de 31 de dezembro deste ano a 3 de janeiro de 2022.

Segundo o diretor estadual de Transportes, Everton Menezes, o objetivo é facilitar o deslocamento dos usuários. “Nesse período é muito comum que milhares de passageiros que residem na capital optem por passar os festejos de ano novo no interior, bem como a situação inversa. Dessa forma, disponibilizaremos a partir das 6h da manhã do dia 31 de dezembro até o meio-dia de segunda-feira, 03 de janeiro, todos os carros reservas a fim de atender a demanda”, explica.

A Ditransp informa que também disponibilizará fiscais nos principais terminais rodoviários do Estado, sendo o uso da máscara requisito obrigatório para adentrar nos veículos, e, em caso de anormalidade, os usuários devem manter contato com a Ouvidoria do Transporte Intermunicipal por meio do telefone 0800 28459016 ou pelo whatsapp 79 99191 5757.

Everton Menezes ressalta que para quem pretende não enfrentar filas, as passagens já estão sendo vendidas antecipadamente nos guichês específicos dos terminais rodoviários Luiz Garcia, no centro da capital e Governador José Rollemberg Leite, na Avenida Tancredo Neves.

