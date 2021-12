Governador Belivaldo Chagas agradece ao GTA por missão de salvamento realizada na Bahia

Na manhã desta quinta-feira (30), o governador Belivaldo Chagas recebeu a Medalha do Mérito Aeronáutico Major Álvaro Carvalho, agraciada pelo secretário da Segurança Pública (SSP), João Eloy, e entregue pelo tenente-coronel, Fernando Góes, comandante no Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA), da SSP. A medalha é destinada a pessoas que prestaram serviços e foram relevantes na história e no desenvolvimento do grupamento. Ainda durante a ocasião, o governador do estado agradeceu aos serviços prestados pelo GTA nas missões de ajuda e resgate após as fortes chuvas ocorridas na região Sul da Bahia.

“Vi o rosto de preocupação do governador Rui Costa, a verdadeira tragédia do estado vizinho e não tem como não se sensibilizar, foi quando percebi que não poderíamos deixar de estender as mãos. Devido a experiência e o bom trabalho que o grupamento executa, fizemos nossa parte e quero parabenizar e agradecer tudo o que foi realizado. Ainda tive a honra de receber a Medalha do Mérito Aeronáutico Major Álvaro Carvalho, a maior honraria deste grupamento composto por policiais civis, bombeiros e policiais militares que completou 12 anos de tantos serviços prestados à população.”, disse Belivaldo Chagas destacando, também, os avanços obtidos no que diz respeito à segurança pública em Sergipe.

Para o tenente-coronel Fernando Góes, a sensação foi a de missão cumprida, coroada pela entrega da medalha ao governador. “Recebemos determinação direta do governador Belivaldo Chagas para nos apresentarmos em Salvador e nos engajarmos na operação de socorro aos irmãos do sul da Bahia. Fomos designados para trabalhar na base de Ilhéus e começamos imediatamente. Realizamos um quantitativo muito grande de atendimentos de resgates de pessoas que estavam em situação de muito risco, nos arriscando, até, mas a nossa vida é assim, a gente se arrisca em prol de um cidadão que estava num risco maior”, afirmou.

O Grupamento Tático Aéreo também agradeceu ao governador Belivaldo Chagas pela confiança depositada no trabalho desenvolvido pela equipe. “Nosso governador aposta muito naquilo que a gente faz, então nada mais justo que, no penúltimo dia do ano, ele fosse agraciado, pelo secretário João Eloy, com a Medalha do Mérito Aeronáutico Major Álvaro Carvalho, e que nós tivemos a honra de entregar. Foi realmente fechar o ano com chave de ouro”, finalizou o tenente-coronel.

Presenças

Estiveram presentes na reunião o Comandante geral da PM-SE, cel. Marcony Cabral e o subcomandante do Corpo de Bombeiros, cel. Henrique Melo; o tenente-coronel Fernando Argollo, comandante da aeronave em solo baiano; e da tripulação do GTA, maj. PM Fonseca, cap. BM R.Silva, ten. BM Duarte, subt.PM Andrade, cb. PM Canuto e ag. PC Virgílio.

Foto Mário Sousa