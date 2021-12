Governo do estado e Batalhão da Restauração se unem para reabrir equoterapia em Sergipe

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (30) pelo deputado capitão Samuel, sobre a reabertura, através do governo do estado, Adema e Batalhão da Restauração, da equoterapia, depois de 10 anos fechada.

O deputado disse que iniciará um novo projeto social e que o serviço será prestado num amplo espaço, que fica localizado no parque da cidade e será gratuito. O público alvo são pessoas que não tenham condições financeiras para custear esse tipo de tratamento, pois será gratuito.

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências ou necessidades especiais.

Segundo o Capitão Samuel este será o desafio mais prazeroso na sua jornada com trabalhos sociais. “Lidar com a inocência da criança nos enche de alegria. Quando falamos de crianças especiais, o amor transborda. Sabemos que será de fundamental importância para as famílias que possuem um filho especial. Quero agradecer ao governador Belivaldo Chagas pela parceria e pela confiança em nosso trabalho”, pontua.