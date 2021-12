Mais de 2 mil cestas básicas são distribuídas em Rosário Catete

Em mais uma ação que visa amenizar as dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Semades), realizou nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, a entrega de mais de 2 mil cestas básicas às famílias rosarenses, que estão em situação de vulnerabilidade econômica.

Para evitar aglomerações, a escala da entrega foi definida de acordo com a letra inicial do nome do beneficiário. Na sede, o ponto de retirada foi a Escola Municipal Desembargador José Sotero Vieira de Melo. No Povoado Siririzinho, a entrega ocorreu na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Em um processo transparente, a Semades disponibilizou a relação dos beneficiários em local visível e de fácil acesso. Foram disponibilizadas listas na sede da Secretaria Municipal da Assistência e do Desenvolvimento Social; no CRAS do Povoado Siririzinho; na Secretaria Municipal de Saúde; e na Secretaria Municipal de Educação.

A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Verônica Menezes, acompanhou o processo de entrega das cestas básicas nos três dias. “Fiz questão de acompanhar a entrega, pois minha preocupação era manter a entrega de forma organizada. Agradeço a todos pelo empenho e dedicação nestes dias, afinal são famílias que precisam do apoio do Poder Público, principalmente, neste momento de dificuldade provocadas pela pandemia do coronavírus”, destacou.

As cestas básicas eram compostas por alimentos ricos em energia, carboidratos, proteínas, lipídeos, cálcio, ferro, zinco, fósforo, vitamina A e vitamina C.

Foto assessoria

Por Keizer Santos