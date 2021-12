Novos diplomados pela Texas Tech University

Durante a solenidade de formatura, nove alunos do Programa High School Master receberam o diploma do Ensino Médio americano

Os estudantes do Centro de Excelência Master, que integram o Master High School, celebraram neste mês de dezembro a conclusão do programa de ensino médio americano, em noite festiva de formatura com a presença de familiares e amigos.

O programa Master High School possibilita ao aluno ir além de uma escola de línguas. O sistema de ensino dá ao estudante acesso a disciplinas do currículo norte-americano ministradas por professores de língua nativa inglesa, sem precisar sair do país.

Agora, os jovens sergipanos passam a contar com os dois diplomas de conclusão do Ensino Médio, brasileiro e americano, que possibilitam o ingresso tanto em universidades brasileiras, como também no exterior.

O High School é ofertado pelo Master há 11 anos, fruto de parceria com a Texas Tech University (EUA), uma das maiores universidades particulares da América do Norte. Para participar do programa, o aluno precisa conciliar o Ensino Médio tradicional com as disciplinas do currículo norte-americano, que são ministradas em outro turno.

1.O tradicional arremesso do capelo_Victor Caldas

Os novos formandos pela Texas Tech University_Victor Caldas Com diretores e coordenadores do Master_Victor Caldas Os formandos com os pais_Victor Caldas

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

