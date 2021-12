Policia civil prende homem em flagrante por descumprimento de medida protetiva

Policiais civis da Delegacia de Canindé de São Francisco realizaram, na tarde desta quarta-feira (29), a prisão em flagrante de Reginaldo Soares Batista em razão do descumprimento de uma medida protetiva.

De acordo com as informações policiais, no dia anterior à prisão (28), a esposa de Reginaldo solicitou medidas protetivas na unidade policial. Ao ser intimado na quarta-feira, o homem foi até a casa em que residia com a vítima e lhe ameaçou com uma faca, chegando a sufocá-la e a dizer que iria atear fogo nela e nos seus pertences.

O acontecimento foi informado à polícia através de um popular que chegou à delegacia contando que havia uma mulher pedindo socorro. Uma equipe policial se dirigiu até o local e, ao chegar, encontrou a vítima chorando muito. Reginaldo tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. O homem foi preso em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva e responderá também por ameaça, resistência à prisão e lesão corporal.

Fonte e foto SSP