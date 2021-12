Polícia prende quatro suspeitos e apreende quase 18k de maconha, em São Cristóvão

No final da tarde dessa quarta-feira (29), equipes da Força Tática do 5° Batalhão da Polícia Militar (5° BPM) realizaram a prisão de quatro indivíduos por tráfico de drogas, durante policiamento no Conjunto Tijuquinha, município de São Cristóvão. A ação contou com o apoio da Força Tática da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (1ª CIPM) da cidade histórica.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o patrulhamento nas proximidades do Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, momento em que avistou um veículo com quatro indivíduos em atividade suspeita e decidiu dar início à abordagem. No entanto, ao notar a presença da força policial, o veículo empreendeu fuga em direção à cidade de São Cristóvão, dando início à perseguição policial. No momento em que o quarteto ameaçou fugir do local, a equipe do 5° BPM contatou a viatura da Força Tática 311 para apoio na interceptação e no cerco, no entanto, durante a perseguição, o veículo adentrou o Conjunto Tijuquinha — impedindo o êxito da captura inicial.

Uma testemunha da localidade informou que um dos suspeitos teria descido do veículo e entrado em uma residência supostamente abandonada com um material nas mãos. Com esta informação, as equipes de Força Tática deram continuidade às buscas e capturaram os quatro indivíduos, além de apreenderem cerca de 18 kg de substâncias entorpecentes semelhantes à maconha. A Polícia Militar informou ainda que a residência tinha como utilidade o consumo particular e a venda ilegal das drogas.

Diante dos fatos, o grupo foi capturado e encaminhado até à delegacia para que todas as medidas cabíveis e necessárias fossem tomadas.

Com informações e foto da SSP