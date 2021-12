Policiais agridem motoboy antes mesmo de iniciar abordagem e provocou indignação geral

Comando da PM/SE divulga que vai apurar violência policial durante abordagem a motoboy no conjunto Orlando Dantas e garante que vai “é Preciso Punir os Agressores”. Nesta quinta-feira (30) vários motoboy e populares fizeram manifestação em frente à loja em que policiais fizeram a agressão.



A abordagem seria apenas para identificação do jovem motoboy, mas antes de exibir seus documentos ele recebeu um soco no rosto. Em seguida, um outro policial o agarrou por trás e deu-lhe vários murros nas partes baixas, que o fez gritar de dor. Uma barbaridade que não se explica.

Em seguida, quando o jovem mostrou os documentos isento de problemas criminais, um último soldado foi à sua moto, onde ele já estava montado, e deu-lhe mais um soco no rosto. No vídeo exibido, chama-se atenção para a mão de uma mulher, ainda não identificada, colocando algum coisa no bolso esquerdo da camisa de um dos policiais.