Praça José Antônio Silva do Nascimento é entregue pela Prefeitura de Simão Dias no Povoado Triunfo

Na noite desta quarta-feira, 29 de dezembro, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, inaugurou a Praça José Antônio Silva do Nascimento, ‘Vereador’, localizada no Povoado Triunfo.

Construída com recursos próprios, a praça conta com bancos, jardinagem, iluminação, rampa de acessibilidade e uma imagem do padroeiro da comunidade, São Domingos de Gusmão. Também foi entregue a pavimentação entorno da quadra de esportes local.

Durante o ato inaugural, o prefeito Cristiano Viana destacou todos os investimentos realizados pela sua gestão no Povoado Triunfo e a importância da obra da praça para a importante comunidade rural.

“Quero destacar que desde o início da nossa administração temos feito algumas ações no povoado, a exemplo da ampliação do atendimento na Clínica de Saúde, calçamentos de ruas, ativação do poço artesiano e a entrega da ambulância. Hoje, estamos entregando mais uma importante obra no Triunfo, que além de embelezar a entrada do povoado ainda faz uma homenagem a São Domingos de Gusmão, padroeiro da comunidade”, destacou o gestor.

Também participaram da solenidade, a primeira-dama Claudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Ednei Souza, o deputado estadual Luciano Pimentel, o ex-deputado federal, Valadares Filho, a vereadora Aninha do Triunfo, demais secretários municipais, vereadores, colaboradores da gestão e o público em geral.

A entrega da Praça José Antônio Silva do Nascimento é a segunda obra inaugurada no município dentro do Programa Acelera Simão Dias, pacote de investimentos de mais de R$ 12 milhões.

ASCOM / Prefeitura de Simão Dias