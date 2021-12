PMA disponibiliza Filômetro para fila em unidades saúde

A partir de agora, os aracajuanos contarão com uma ferramenta on-line para acompanhamento das filas de atendimento nas unidades de saúde destinadas, exclusivamente, para pacientes com síndromes gripais. Anunciado, nesta quinta-feira, 30, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais, o “Filômetro” tem como objetivo evitar aglomerações nas UBS’s e hospitais municipais, além de otimizar a prestação do serviço, garantindo que o cidadão não enfrente filas para ser atendido. O novo serviço está disponível em filometro.aracaju.se.gov.br/

De acordo com Edvaldo, a disponibilização do serviço é uma das medidas previstas no Plano de Contingência para o enfrentamento à H3N2, anunciado na semana passada.”O número de pessoas com síndromes gripais tem aumentado em nossa cidade e isso tem sido causado pelo vírus H3N2. Desta forma, a Secretaria da Saúde, através do Plano de Contingência, abriu quatro unidades exclusivas para síndromes gripais, além dos dois hospitais municipais e com a abertura destas unidades, decidimos pela criação do ‘Filômetro’, para que as pessoas possam acessar, de forma rápida, e observar o local em que a fila está menor, podendo, assim, buscar um atendimento mais rápido e eficiente”, destacou o prefeito.

Atualizada constantemente, a página, vinculada ao site da Prefeitura, indica as unidades que estão com pouca fila, fila moderada ou fila intensa, além da quantidade de pessoas que aguardam atendimento em cada uma. No Filômetro, o cidadão é informado sobre a situação das filas nos hospitais municipais Nestor Piva e Fernando Franco, além das quatro unidades básicas de saúde exclusivas para síndromes gripais – Augusto Franco, Onésimo Pinto, Marx de Carvalho e Francisco Fonseca.

Plano de Contingência

Apresentado à sociedade no último dia 21 de dezembro, o Plano de Contingência para o Enfrentamento à H3N2 estabelece as ações que serão adotadas pela administração municipal diante do avanço da doença na capital sergipana. O plano possui quatro níveis. Atualmente, Aracaju se encontra com a taxa de transmissão em 2,43% o que indica média transmissibilidade e a abertura de unidades exclusivas para síndromes gripais.

Fonte e foto assessoria