Procurado por dupla tentativa de homicídio praticado em Capela se entrega à polícia

A Polícia Civil de Capela cumpriu o mandado de prisão de Jorge Henrique Santana Santos, também conhecido como “Jorginho”. O suspeito era procurado pela prática de dupla tentativa de homicídio qualificado. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Wanderson Bastos.

Nessa quarta-feira à tarde (29), o indivíduo se apresentou voluntariamente na sede da Coordenadoria das Delegacias do Interior (COPCI). “Quando a Segurança Pública e imprensa atuam juntas, nós temos resultados importantes”, reforçou o delegado Wanderson Bastos.

A Polícia Civil divulgou a foto do investigado e informações sobre o mandado de prisão na última terça-feira (28). Segundo informações policiais, a condição de foragido do suspeito foi informada ao Poder Judiciário, nos autos do processo em que foi gerado o mandado de prisão. O crime aconteceu em meados do ano passado.

A Polícia Civil ressalta que qualquer informação sobre o paradeiro do procurado pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, cujo sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP