Projeto Estrelas do Bem entrega doação de brinquedos à Comunidade Servos e Servas da Santíssima Trindade

No período de 23 de novembro a 21 de dezembro, o RioMar Aracaju promoveu o Projeto Estrelas do Bem, ação que possibilita um Natal de alegria e esperança a crianças atendidas por instituições beneficentes. Neste ano, o projeto fez um convite aos clientes do shopping para que, num gesto de solidariedade, doassem brinquedos e pudessem proporcionar momentos especiais a centenas de crianças.

A iniciativa do projeto teve como parceira a Comunidade Católica Servos e Servas da Santíssima Trindade, uma ONG que tem como objetivo assistir à população carente que reside em favelas, periferias ou se encontram em situação de vulnerabilidade.

Os brinquedos foram distribuídos entre crianças que residem no Jardim Recreio, localizado no bairro Santa Maria, no dia 23 de dezembro. Ao todo, 107 pequenos foram presenteados.

“A parceria do RioMar Aracaju foi muito bem-vinda. O shopping nos procurou e facilitou um projeto de doação que permitiu que as crianças da comunidade Jardim Recreio pudessem ser agraciadas com um presente de Natal. Essas iniciativas são importantes, pois alcançam comunidades que estão distantes e carentes de tudo”, ressalta Everton Nascimento, secretário da instituição.

Sobre a Servos e Servas da Santíssima Trindade

A Comunidade Católica Servos e Servas da Santíssima Trindade é uma ONG fundada em 1990, e tem como pilar a promoção de assistência social da população carente.

A instituição desenvolve projetos educacionais e inclusivos como Casinha de Jesus, que atende a mais de 150 crianças com reforço escolar, aulas de música, dança e catequese, além de fornecer 3 refeições diárias; o projeto Centrinho Médico e Odontológico, que promove atendimento à população carente em geral e o Crescendo com Arte, iniciativa que trabalha com as mães das crianças assistidas pela instituição. As peças produzidas são comercializadas no final do ano e o valor arrecadado é dividido entre as participantes do projeto.

A ONG recebe doações em dinheiro através do Banese, agência 035, conta corrente 03.100.660-7 e donativos em alimentos, remédios e material de limpeza, em sua sede localizada na Rua B 04, nº 267, Conjunto Antônio Carlos Valadares – bairro Santa Maria. Mais informações pelo telefone (79) 3248-0806/8770.

