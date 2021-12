RioMar e Jardins encerram 2021 com mais de 60 operações

Com o avanço da vacinação e a retoma das atividades econômicas, o varejo encerra o ano com otimismo e um novo fôlego, em especial no setor de shopping center. Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostram que, no terceiro trimestre deste ano, 1.221 marcas inauguraram lojas em shoppings. O número é menor apenas que o quarto trimestre de 2020, quando, impulsionadas pelo Natal e Black Friday, 1.297 marcas anunciaram inaugurações.

Em Sergipe, o primeiro centro de compras do estado, o RioMar Aracaju, celebra a chegada de 35 novas operações, entre lojas e quiosques, sendo 19 inauguradas no último trimestre. Neste ano, o shopping contabilizou o maior número de abertura de lojas, desde a sua última expansão, que aconteceu em 2017, quando 55 lojas foram implementadas no empreendimento.

Entre as marcas que aportaram em 2021 no RioMar estão Alice Salazar, Free Faro, Shoulder, Criamigos, Cia Marítima, Venator, Noz, Democrata, Casa Esportiva, Moncloa Tea, New Era, Breve Massas, Live!, Valisere e Zinzane, entre outras operações de destaque como as primeiras unidades das academias Smart Fit e Oca Treino em shopping center, o empório e cafeteria Casa Bauducco, o novo conceito da Tok&Stok Studio, o retorno da centenária Pernambucanas e a Natura, que abriu sua primeira loja em Aracaju.

No Shopping Jardins, 2021 foi marcado pela chegada de novas marcas, além da ampliação e reforma de lojas, ratificando a confiabilidade do empresariado no setor. Neste ano, 29 operações foram inauguradas, como Reserva, Oculum, Farmacêutica, Luar Sleepwear, Botospace, Ótica Salvador e Let´s Make. Dentre as exclusividades, estão a Royal Trudel, World Tennis, o primeiro quiosque da Milky Moo no Nordeste e a primeira loja Centauro G5 de Sergipe.

A temporada de inaugurações segue em 2022 nos dois empreendimentos. Em breve, novas marcas, inclusive uma internacional, irão aportar no RioMar Aracaju e Shopping Jardins.

Apostando na integração das lojas físicas e online, os shoppings seguem investindo em suas plataformas digitais, proporcionando mais opções e comodidade ao cliente. No total, são mais de 28 mil itens de 150 lojas à disposição dos consumidores nos canais de compras que oferecem, além da entrega rápida (em até 1 hora para refeições e 1 dia útil para produtos), retiradas nos drives thru, armários inteligentes ou retirada expressa.

