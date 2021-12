Sergipe se destaca com abertura de 1.880 empregos em novembro

Dados foram divulgados pelo Observatório de Sergipe e apontam que os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana foram o que mais geraram postos de trabalho no período citado

O estado de Sergipe encerrou o mês de novembro com a abertura de 1.880 novos empregos com carteira assinada, sendo a maior deles na área do Comércio. Os dados são do Caged, vinculado ao Ministério da Economia, e foram divulgados pelo Observatório de Sergipe.

Dos 1.880 novos postos de trabalho criados, 1.179 deles foram para o Comércio, seguido pela Construção Civil, com 348; e a Indústria, com 86 novas vagas.

Os municípios que mais geraram empregos no mês de novembro foram Aracaju (1.292), Nossa Senhora do Socorro (158) e Itabaiana (107).

Já no acumulado do ano, o estado de Sergipe criou, no total, 14.539 vagas. Se for considerar os últimos 12 meses do ano, o saldo de empregos é de 15.024. O Brasil também fehcou o mês com saldo positivo, de 324.112 postos gerados.

Sobre o Observatório de Sergipe

O Observatório de Sergipe é vinculado à Secretaria Geral de Governo (Segg), através da Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan), e tem como papel desenvolver, manter e difundir um sistema de dados, informações gerais, estatísticas, estudos socioeconômicos e geográficos sobre o estado de Sergipe.