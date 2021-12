Tremor de terra é registrado em Canhoba e Amparo de São Francisco

Um tremor de terra de magnitude 1,7 foi registrado por volta das 23h dessa quarta-feira (30) nos municípios de Canhoba e Amparo de São Francisco.

O abalo foi confirmado pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esses eventos no Nordeste. “Apesar dele ser de baixa intensidade, foi ouvido e sentido por populares daquela região”, diz o Laboratório da UFRN.

Apesar de o tremor ter sido sentido por moradores da região, não é considerado grave, de acordo com a LabSIs.