Últimos dias de 2021 serão de sol e tempo nublado em Sergipe

As chuvas que ocorreram com muita intensidade em alguns municípios sergipanos darão uma trégua, e, os dois últimos dias do mês de dezembro e do ano de 2021, terão predominância de tempo entre nublado e ensolarado, com temperaturas máximas acima dos 34ºC. As informações são da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma),

O fim da tarde desta quarta-feira, 29, permanece ensolarado, enquanto à noite, as nuvens retornam caracterizando tempo parcialmente nublado. No litoral, a temperatura mínima fica em torno de 22,0°C e a máxima em 30,1°C, já no interior do Estado, elas oscilam entre 19,3°C e 33,1°C.

Para amanhã, 30, espera-se tempo nublado durante toda madrugada e manhã, com precipitações leves apenas em pontos dos Territórios do Alto Sertão e Agreste Central Sergipanos. A tarde tende a ser ensolarada, enquanto à noite, as nuvens retornam caracterizando tempo nublado. Os termômetros no litoral oscilam entre 22,4°C 30,0°C, e de 21,3°C a 33,5° no interior.

No sexta-feira, 31, último dia do ano e em que festeja-se São Silvestre, a madrugada, manhã e noite em todo o Estado será de tempo nublado, sendo que a tarde será ensolarada e propícia às atividades e lazer ao ar livre. Ocorrendo precipitações, elas serão leves, rápidas e pontuais. As temperaturas se elevam, variando de 22,4°C a 30,0°C no litoral e de 21,2°C à 34,0°C no interior.

