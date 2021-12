XLVII Encontro Cultural de Laranjeiras começa neste domingo

Terá início neste domingo, 02, e prossegue até o próximo dia 09 de janeiro de 2022, a 47ª edição do tradicional encontro cultural de Laranjeiras que, este ano, será adaptado por conta da pandemia de COVID-19 e a nova onda de gripe H3N2. A programação do primeiro dia está inserida na Festa de Santos Reis, que foi a inspiração dos idealizadores do evento há mais de quatro décadas.

Nesta edição, ficam mantidas as exposições, exibição de curtas metragens e o simpósio. Porém, não acontecerão as oficinas, os cortejos de grupos folclóricos e os shows de cultura de massa à noite.

Foto assessoria

Midiando Comunicação