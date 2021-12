Caminhão da CAIXA leva atendimento a Itabuna (BA)

O caminhão da CAIXA chegou esta quinta-feira (30/12) a Itabuna (BA) e ficará estacionado na Praça Adami, no Centro da cidade. A unidade móvel de atendimento funcionará no horário das 8h às 16h, nos dias úteis, e prestará atendimentos e serviços essenciais à população do município.

O caminhão presta os mesmos serviços de uma agência, como atendimento aos beneficiários do Auxílio Brasil do Governo Federal; concessão de crédito; senha de benefícios do INSS; prova de vida do INSS; Bolsa Família; Abono Salarial; FGTS; Cartão do Cidadão; auxílio na utilização de aplicativos CAIXA (CAIXA Tem, Internet Banking, FGTS, por exemplo); desbloqueio de cartão e senha de contas, dentre outros. A movimentação de dinheiro em espécie disponível por meio de caixa eletrônico instalado na unidade.

A CAIXA disponibiliza ainda atendimento por meio de seus canais digitais, como o Internet Banking, os apps CAIXA e CAIXA Tem. Consulte em: http://caixa.gov.br/atendimento .

Serviço:

Caminhão-Agência em Itabuna (BA)

Dados: A partir de quinta-feira (30/12)

(31/12 não haverá atendimento devido ao feriado bancário)

Horário: das 8h às 16h nos dias úteis

Endereço: Praça Adami , Centro – Itabuna / BA

Fonte e foto CEF