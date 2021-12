CPTran realiza operação “Reveillon Seguro” no fim de semana

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTRAN), realizará neste final de semana a operação Réveillon Seguro, onde aumentará seu efetivo policial para o aumento da ostensividade policial militar.

Serão dez viaturas ativadas e 30 policiais escalados durante os três dias para reforçar os corredores de trânsito na capital, bem como nos acessos as praias, onde, apesar de não ter festas públicas, a tendência é que se tenha um grande fluxo de veículos nessa região.

A rodovia Ayrton Senna também terá uma atenção mais delicada por ser uma saída de Aracaju que dará acesso as praias do Abais e caueira que são bastante frequentadas nesse período. A operação iniciará na sexta dia 31, a partir das 15 horas, se encerrando as 02 horas da manhã da segunda.

Ano passado, 15 acidentes foram registrados e 09 pessoas ficaram lesionadas, não havendo nenhuma fatalidade no período.

O serviço de atendimento a acidentes de trânsito estará de plantão durante 24 horas durante todo o fim de semana através do 190 do Ciosp.

” É uma operação mais delicada porque exige uma atenção redobrada tanto dos policiais quanto dos condutores que terão que saber que o deslocamento nas festas de fim de ano sempre ocorrem engarrafamento e espera. Desta forma, o condutor deve se atentar para horário, condições de trânsito e de seu veículo para o trânsito não dar dor de cabeça neste fim de semana” afirma o Major Silveira, comandante da Cptran.

A CPTRAN está a disposição da sociedade 24 horas por dia e sete dias por semana para atender a sociedade.

Fonte e foto CPTran