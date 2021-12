Denarc apreende 530 munições e três armas de fogo nas cidades de Aracaju e São Cristóvão

Dois homens foram presos e armas e munições foram apreendidos na noite dessa quinta-feira ( 30), durante operação do Departamento de Narcóticos de Sergipe (Denarc) ocorrida em Aracaju e São Cristóvão.

Os suspeitos foram identificados como Carlos Magno Vieira Santos e Henrique Lima da Silva. Eles foram flagrados, respectivamente, em Aracaju e São Cristóvão.

Com eles foram encontrados 530 munições, duas pistolas, dois revólveres e um rifle calibre 44. Segundo o delegado André David, a dupla tinha vasto conhecimento em armas de fogo e munição e, ao menos, foram detectados oito diferentes calibres.

Ainda de acordo com o delegado André David, as armas e munições teriam um impacto imediato na prática de homicídios dolosos no estado, pois deveriam ter como foco “o confronto para o dominío territorial do tráfico de drogas e consequente prática de homicídios”, conforme relatou André David.

Ainda de acordo com o Denarc, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e saber para quais grupos essas armas e munições deveriam ser encaminhadas.

Qualquer informação pode ser repassada para o Disque Denúncia 181, a ligação é gratuita e sigilo absoluto.

Com informações e foto da SSP