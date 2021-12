Dois Homens são presos após tentarem assaltar motorista no shopping. no Bairro Jardins

A Polícia Militar conduziu para a Central de Flagrantes duas pessoas que tentavam praticar assaltos na saída de um shopping da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ainda no estacionamento do shopping, eles abordaram um motorista com uma estaca de madeira e o atingiram para roubar um blusão.

“Policiais a paisana estavam próximos do local da ocorrência e abordaram os autores do crime. Uma viatura foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), fez os primeiros levantamentos no local e logo depois encaminhou a dupla para a Central de Flagrantes, onde foi feito o procedimento”, resume a SSP em nota.

A vítima ainda no local fez o reconhecimento da dupla. Ainda de acordo com a SSP, havia um terceiro homem que fugiu e teria feito um disparo de arma de fogo. As diligências continuaram na região para evitar novas ocorrências.

Em nota, a Assessoria de Comunicação do Shopping informou que ao perceber a ocorrência na área externa, a equipe de segurança do shopping acompanhou a atuação da Polícia Militar e segue à disposição para auxiliar na investigação do fato.

Fonte: SSP/SE