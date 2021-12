Energisa investe em melhorias na rede elétrica em Aracaju. São 40 obras em vários bairros

Comprometida com o desenvolvimento regional e econômico das cidades em que atua e com a qualidade do fornecimento de energia, a Energisa Sergipe investe constantemente no sistema elétrico da sua área de concessão. Somente este ano, Aracaju está recebendo mais de R$ 4,5 milhões em obras, que vão contribuir para a melhoria da qualidade no fornecimento de energia elétrica.

Uma das obras é a melhoria da rede elétrica em regiões com incidência da maresia. De acordo com o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa em Sergipe, Thyago Tanouss, o objetivo é minimizar os defeitos causados pela ação natural da maresia em fios e estruturas.

No pacote de obras, também estão contempladas reformas de rede elétrica em vários bairros com substituição de redes, instalação de equipamentos telecomandados, interligação entre circuitos, redistribuição de carga aumentando a confiabilidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica na região.

Segundo Thyago, a prioridade da empresa é oferecer um serviço cada vez melhor aos clientes, garantindo uma oferta de energia permanente e segura. “Estamos atentos e atuando com foco para vencermos esse momento tão difícil que a pandemia nos trouxe. O cenário atual é um novo desafio para o setor elétrico. Por isso, seguimos à risca diversos protocolos para garantir a saúde e a segurança dos nossos profissionais, atuando com os nossos trabalhos de melhoria e modernização da rede para levar energia elétrica com qualidade para os nossos clientes”, destaca Thyago.

Barra dos Coqueiros

Outra obra de melhoria de rede entregue pela Energia na última quinta-feira, 29, foi no município da Barra dos Coqueiros. Uma nova rede elétrica de quase 14 quilômetros foi construída para melhorar o fornecimento de energia elétrica na região. O investimento da obra foi de aproximadamente R$1,5 milhões. A nova rede elétrica foi construída com início na subestação do Porto até os novos condomínios que estão sendo construídos na região.

“É uma obra para melhorar a qualidade da energia nos condomínios da Barra dos Coqueiros. Foi construída esta nova rede elétrica exclusiva para esses condomínios. Houve um grande aumento de condomínios nesta região e para evitar problemas como a queda de energia elétrica e sobrecarga da rede, estes investimentos foram realizados e trarão muitos benefícios para os moradores da região”, explica Thyago.

Prevenção

A Energisa em Sergipe também investe em manutenção preventiva para melhorar a qualidade no fornecimento de energia elétrica. Ao longo de 2021, foi realizado um trabalho preventivo de manutenções programadas na rede elétrica das áreas urbanas e rurais, totalizando mais de 27 mil reparos nos 63 municípios atendidos pela concessionária, entre substituição de postes, troca de componentes como cabos e conexões, além de podas de árvores com risco para as redes de baixa, média e alta tensão.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas