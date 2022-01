Flash Político: Zezinho almoça com os Amorins e vai seguir a orientação do PL nas eleições

Por Diógenes Brayner

O deputado estadual Zezinho Guimarães (foto), ainda MDB, vai mesmo para o Partido Liberal, com a abertura da janela em março e será candidato a deputado federal. Na quinta-feira (30) ele almoçou com o presidente regional do PL, Edvan Amorim e com o presidente do PSDB, Eduardo Amorim.

Os irmãos Amorim tendem a unir os dois partidos que dirigem em Sergipe e analisam a possibilidade de composição para lançamento de chapa majoritária para 2022, com a possibilidade de Valmir de Francisquinho disputar o Governo e Eduardo tentar seu retorno ao Senado Federal, embora nada esteja definido.

Zezinho Guimarães está decidido a se filiar ao PL e seguir a decisão do partido, que terá sua influência. Ainda circula informação que o PL pode se aliar ao PT, dependendo do aval do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, mas a tendência é fechar aliança com outro partidos que apoiem a chapa majoritárias que pretende lançar entre março e abril.