Imunização contra covid: Aracaju vacinou 11.544 pessoas esta semana

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 11.544 pessoas entre os dias 27 e 30 de dezembro, e segue avançando com a campanha de imunização dos aracajuanos contra a covid-19.

Até o momento, 92,61% da população geral acima dos 12 anos está vacinada com a primeira dose, o que equivale a 521.071 pessoas. Com as duas doses, são 84,21% ou 473.701 indivíduos.

Uma dessas pessoas imunizadas é a aposentada Célia Maria Gomes, de 60 anos. Ela se dirigiu na manhã desta quinta-feira, 30, até o drive-thru montado no posto do Parque da Sementeira para tomar a terceira dose, com o sentimento de alívio.

“Estou mais aliviada e estou desejando que todos venham buscar a vacina. A vida é mais importante do que simplesmente outra coisa ou manifestação. A Prefeitura de Aracaju está de parabéns pelo trabalho que está fazendo. Aproveito a oportunidade para mandar um Feliz Ano Novo a todos”, disse em gracejos.

O policial Militar Alisson Thierry Santos de Araújo, 35, também tomou a dose de reforço no drive e aproveitou a oportunidade para elogiar a estrutura montada pelo Município. “Estou mais tranquilo ao tomar a terceira dose. Foi bastante rápido e eficiente aqui no drive. Das outras vezes também tomei aqui, sem fila e sem problemas. Vale bastante a pena. Estou mais protegido. Agora vou continuar com todos os protocolos até que seja avaliado que não se deva mais”, afirmou.

Ainda no drive, a aposentada Maria Adilsa Santos Moura, 61, acompanhou seu esposo, Andelvan Moura Santos, 60, para concluir seu esquema vacinal. “A vacina é imprescindível em virtude dessa situação que estamos passando. Se não tomar, é pior. Acho muito importante que todo mundo venha tomar, principalmente a dose de reforço. Se a gente não recorrer à vacina, não tem como”, avaliou.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Augusto Franco, a engenheira ambiental Viviane Aragão Soares, 37, destacou a importância da vacina. “Vim tomar a dose de reforço. A vacina é extremamente importante, porque a pandemia não acabou ainda. Só a vacina vai tirar a gente desse sufoco que estamos passando há cerca de dois anos. Agora vou tomar vacina da gripe, porque qualquer vacina é importante. Mesmo depois da pandemia, esses hábitos de usar máscara e álcool nas mãos vão continuar”.

Cronograma

O cronograma segue direcionado à população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes, os inseridos na repescagem, além do adiantamento da segunda dose. Também está sendo aplicada a dose de reforço nos idosos, além dos imunossuprimidos 40+, e profissionais de saúde vacinados.

Quem recebeu a segunda dose das vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac, utilizados contra a covid-19 em Aracaju, até o dia 28 de agosto, já está apto a tomar a dose de reforço, a terceira dose, e garantir uma imunização mais completa contra a doença.

Para receber o imunizante, é necessário apenas apresentar documentação (cartão de vacinação e documento com foto) em uma das unidades de saúde disponíveis. Nessa etapa da vacinação, estão contempladas a população em geral maior de 18 anos, profissionais da saúde e pessoas de 60 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose dentro do prazo. Já os imunocomprometidos podem receber a terceira após 28 dias de aplicação da segunda dose.

Pausa no fim de semana prolongado

Em decorrência do decreto municipal n° 6.635, que estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e de Ano Novo, respectivamente, a SMS reprogramou os dias de aplicação dos imunizantes contra a covid-19 na capital. Nesse sentido, a vacina para no dia 31, retornando dia 3 de janeiro, em decorrência do Ano novo.

Foto: Sérgio Silva