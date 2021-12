Primeiro fim de semana de 2022 será de muito calor em Sergipe

Pancadas de chuvas devem ocorrer de maneira isolada em alguns municípios no fim da tarde do sábado, 1º, e na manhã do domingo, 2

O ano que se inicia a partir do próximo sábado, 1º de janeiro, terá como protagonistas temperaturas elevadas, e por conseguinte, tempo abafado e de muito calor. Segundo imagens geradas pelo satélite GOES, há uma circulação nebulosa de densidade baixa sobre o Estado de Sergipe, caracterizando para os três primeiros dias de 2022, períodos ensolarados e presença de poucas nuvens.

A madrugada, manhã, tarde e noite do sábado serão de tempo nublado em todo o Estado, podendo ocorrer chuvas leves durante o final da tarde apenas em alguns municípios dos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central e Centro Sul Sergipanos. Para quem pretende ir às praias, os termômetros no litoral marcarão entre 24,3°C e 30,2°C, enquanto no interior, eles variam de 21,9°C à 34,3°C, sendo o primeiro dia do ano o mais quente até agora a ser registrado, desde o início da Estação Verão, em 21 de dezembro.

Para o domingo, 02, espera-se tempo nublado durante a madrugada e manhã, com possibilidade da ocorrência de precipitações leves ao longo da manhã em alguns municípios dos Territórios do Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju, Médio Sertão e Sul Sergipanos. A tarde e a noite tendem a ser de céu limpo com poucas nuvens ao longo do litoral, com as temperaturas variando entre 23,3°C e 30,2°C. Já no interior, apesar do tempo parcialmente nublado, o calor prevalece e elas oscilam entre 21,4°C e 33,2°C.

Na segunda-feira, 03, primeiro dia útil do ano que se inicia, o tempo se mantém nublado em todos os períodos nos oito territórios sergipanos, com as temperaturas mínimas em torno de 24,0°C (litoral) e 21,9°C (interior), e máximas entre 30,0°C e 33,8°C, respectivamente. Caso ocorram precipitações, elas serão mínimas, rápidas e isoladas.

Para acompanhar todas as atualizações e boletins de previsão, precipitação, climatologia e hidrometeorologia em Sergipe, basta acessar o site www.sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos no campo ‘Segurança Hídrica’.