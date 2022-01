Um acidente registrado na manhã deste sábado, (1°) deixou uma pessoa morta no município de Estância.

O motorista dO veículo perdeu o controle da direção após atingir uma casa às margens da rodovia estadual SE-100.

As informações são de que o fato aconteceu no Povoado Ribulerinha. Com o impacto, a casa ficou parcialmente destruída.