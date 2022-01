Pastor Virgínio volta a desmentir declaração de apoio a Rogério. Classifica de Fakes News

Por Diógenes Brayner

O suplente de senador pastor Virgínio Carvalho (DEM) a desmentir matéria política espalhada neste final de semana, principalmente nas redes sociais, de que haveria fechado apoio ao pré-candidato ao Governo do Estado pelo PT, senador Rogério Carvalho.

Essa mesma notícia circulou na internet dia 27 de setembro e fora desmentida da mesma forma que vem sendo neste sábado, primeiro dia do ano de 2022. Agora, assim como em setembro, pastor Virgínio Carvalho negou que tenha fechado entendimento de apoio a Rogério e lamentou que “os jornalistas que publicaram a matéria têm meu telefone e não procuraram checar a veracidade da informação”.

Pastor Virnginio contou que na “noite de dia 24 de dezembro, véspera de Natal, estive, como amigo de vários políticos, nas casas de alguns companheiros entregando uma cesta de natal, como sempre fiz em todos os anos”. Foi confirmado que ele visitou e conversou com Rogério Carvalho (PT), Alessandro Vieira (Cidadania) e Maria do Carmo Alves (DEM), além de alguns deputados com os quais tem laços fortes de amizade.

Virgínio Carvalho diz que “sempre mantive uma boa Relação com todos, nunca tive nenhuma desavença e quero manter minha postura dessa mesma forma”. E continua: “estive na casa do Senador Rogério Carvalho como amigo e companheiro de Bancada para lhe entregar a cesta de natal, não bati o martelo de apoio a ninguém, acredito que seja muito cedo para uma declaração desse tipo”.

Concluiu dizendo que espera que “essas fakes news de declaração de apoio seja desfeita e quando eu for bater o martelo todos saberão por mim mesmo!” O próprio senador Rogério Carvalho republicou em suas redes, chamando a atenção para “O Que Deu na Mídia” e ao lado a matéra que o pastor nega e lamenta.