Pesquisa CBMSE mostra 92% satisfação em relação ao atendimento

Pesquisa realizada com 156 cidadãos que solicitaram atendimento das equipes de plantão do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) em 2021 mostrou que 92% deles se consideram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados pela corporação.

O levantamento foi feito por telefone entre os meses de janeiro e novembro deste ano, e diz respeito ao atendimento realizado pelas equipes que atuam nas unidades operacionais do CBMSE na Capital e no interior do Estado. A pesquisa está prevista no Planejamento Estratégico da corporação e foi realizada pela Assessoria de Comunicação (Ascom/CBMSE).

Foram ouvidas pessoas que solicitaram a atuação do Corpo de Bombeiros através do telefone 193, para diversos tipos de ocorrências como, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios em edificações ou em veículos, resgate de animais, incêndio em vegetação, controle de insetos, busca e salvamento, dentre outras ocorrências.

“Há um grande desafio para todos os bombeiros militares manterem esse nível de atuação, e vamos continuar trabalhando muito fortemente, toda a instituição, para melhorar ainda mais esse índice, que já demonstra o reconhecimento da sociedade sergipana. Isso mostra como a corporação é bem vista pela população, por conta dos serviços prestados ao longo de mais de um século”, afirmou o comandante-geral do CBMSE, coronel Alexandre José.

Fonte: Ascom/CBMSE