São Cristóvão comemora 432 anos neste sábado, 1º de Janeiro

O primeiro dia do ano, para muitos, simboliza o sentimento de renovação. No município de São Cristóvão, os moradores podem somar este sentimento ao orgulho por fazerem parte dos 432 anos de história da cidade, que serão completados exatamente neste sábado (01), além da satisfação por morarem em um município em pleno desenvolvimento.

Fundada no ano de 1590, a antiga Cidade de Sergipe ou Cidade da Vitória, como era chamada em referência à padroeira Nossa Senhora da Vitória, foi a primeira capital do estado até 1855, quando o então presidente Inácio Barbosa efetivou a mudança da capital para o povoado Santo Antônio do Aracaju. Atualmente São Cristóvão recebeu o título de Cidade Mãe de Sergipe, por meio da Lei de nº 8.824, sancionada ainda este ano.

Com aproximadamente 100 mil habitantes, concentrados em uma área de quase 438 mil km², a Cidade Mãe de Sergipe preserva as suas riquezas materiais, imateriais e continua sendo o berço da cultura sergipana, que é retratada através das manifestações folclóricas, religiosas, da gastronomia, da arquitetura repleta de prédios históricos, além dos eventos que a prefeitura faz questão de manter vivos, para a preservação das tradições do seu povo, a exemplo do Festival de Arte de São Cristóvão (FASC).

Para o prefeito Marcos Santana, “comemorar o aniversário de São Cristóvão é sinônimo de muito orgulho, afinal, estamos falando da primeira cidade de Sergipe, cuja formação já se deu com todos os poderes constituídos à época, não iniciou como vila, não tem seu aniversário pautado em emancipação política, foi a primeira capital do estado e a quarta cidade mais antiga do país. Ou seja, temos muita história, que pode ser pesquisada, revisitada, contada e ao longo da gestão estamos acumulando muitas conquistas, alcançadas através de planejamento e um incessante trabalho”, destacou o prefeito.

Programação de aniversário

Como praxe, a comemoração do aniversário de São Cristóvão será realizada através da celebração de uma missa de ação de graças, que ocorrerá neste sábado, às 19h na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória.

