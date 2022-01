5º Batalhão prende homem por maus tratos contra idoso em Socorro

Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam na sexta-feira (31) um homem por maus tratos contra idoso em Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais foram acionada para verificar uma denúncia de maus tratos contra um idoso no Conjunto Marcos Freire III. No local, a vítima recebeu os militares e informou que seu filho havia chegado em casa drogado e quebrou objetos da casa além de ter feito ameaças contra ele. Com sua autorização, a equipe ingressou na residência e prendeu o homem que estava em seu quarto.

O caso foi conduzido à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto PMSE