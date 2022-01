Corpo de Bombeiros Militar alerta para o risco de afogamento

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe aumentou o número de guarda-vidas neste final de semana nas praias da capital para intensificar a fiscalização.

É preciso ficar atendo às sinalizações e evitar as parias que tenham placas informando sobre o risco de afogamento na área.

O CBM informa que em Aracaju a praia mais perigosa para banho é Praia do Farol, no Bairro Coroa do Meio, mas que existem outros pontos que também exigem atenção dos banhistas, a depender do fluxo da maré do horário.

Como evitar afogamentos

Evite entrar no mar quando ingerir bebidas alcóolicas e logo após as refeições;

Não tente lutar contra a correnteza. Flutue e erga a mão, pedindo ajuda;

Procure banhar-se em áreas supervisionadas por guarda-vidas;

Pergunte ao guarda-vidas qual o local mais seguro para o banho;

Respeite as sinalizações, os avisos de perigo e orientações dos guarda-vidas;

Evite tomar banho e nadar onde houver valas e buracos;

Na praia da Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju, mantenha distância das pedras, evite nadar e não se afaste das margens. Trata-se de uma praia perigosa, com fortes correntezas e altos índices de afogamento;

Evite o uso de boias e outros objetos flutuantes, pois eles transmitem a sensação de uma falsa segurança e podem arrastar você para áreas mais profundas e perigosas;

Utilize coletes salva-vidas em embarcações;

Não simule afogamentos. Além de causar pânico nas pessoas, isso desvia a atenção dos guarda-vidas de um possível afogamento real;

Cuidado com as redes de pesca. Mantenha-se distante delas.

Com informações e foto do CBM