Oito pessoas são atropeladas em faixa de areia na Praia do Jatobá na Barra dos Coqueiros

Um veículo tipo buggy atropelou oito pessoas, entre elas duas crianças, no final da manhã deste sábado, dia 1º. O fato foi registrado na praia do Jatobá no município na Barra dos Coqueiros, em Sergipe.

Um homem que conduzia o veículo foi preso em flagrante. Segundo a Cptran, ele estava embriagado.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

O condutor do veículo foi levado a delegacia, pois ao fazer o teste do etilômetro, constatou 0.76 mg/ l de álcool expelido no ar (a partir de 0.34 mg/ l, o condutor deve ser levado a delegacia).

O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran.

